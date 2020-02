Calciomercato Juventus, Tonali oggetto del desiderio: Inter agguerrita, serve l’accelerata

Calciomercato Juventus: affare Tonali, si accende la sfida con l’Inter

Calcio Mercato Juventus Tonali | Il mercato di Serie A è in continuo fermento, specie in questo periodo, dove le principali big del nostro campionato cominciano già a pensare ai prossimi colpi in vista dell’estate. La Juventus è sempre molto attiva in questo senso, e ad oggi si può dire che Paratici abbia fondamentalmente due obiettivi principali per il centrocampo: uno è Pogba, sogno e suggestione complicata, l’altro è Sandro Tonali, più concreto e certamente un’idea interessante per il futuro.

Proprio il fenomeno del Brescia sta suscitando parecchio interesse nell’ultimo periodo, e pare che i bianconeri abbiano davvero intenzione di accelerare i tempi. Chiaramente l’affare è complicato, anche perchè dall’altra parte, quasi in parallelo, si sta muovendo l’Inter. I nerazzurri sono i veri rivali per la Vecchia Signora in Italia, e sembra che in questi giorni abbiano già preso contatti con l’agente di Tonali, Beppe Bozzo. Ora la Juventus è chiamata a controbattere. Questo quanto riportato da cm.com.

Tonali-Juventus: la strategia di Cellino

Tonali è un obiettivo concreto per la Juventus, ma ad oggi la trattativa sembra essere una montagna da scalare. Cellino ha fissato il prezzo, ma la strategia sarà chiaramente un’altra: aspettare l’Europeo, per poi alzare ancora di più la valutazione del proprio giocatore. A quel punto le cifre cambierebbero, e chissà che non possano diventare insormontabili.