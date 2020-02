Calciomercato Juventus, per Sancho c’è la forte concorrenza del Chelsea

Calciomercato Juventus, Sancho verso il Chelsea: obiettivo sfumato per i bianconeri?

Calciomercato Juventus – Sancho | Il Chelsea andrà forte sul mercato: dopo aver piazzato il colpo dall’Ajax, si prepara a rendersi protagonista nella prossima estate. Non solo il talento classe ’93 Hakim Ziyech, per la prossima stagione il club di Roman Abramovich si toglierà qualche sfizio in più, dopo il blocco di mercato imposto dalla FIFA. Nella prossima estate sarà tra le regine di mercato la formazione allenata da Frank Lampard. Con l’obiettivo di approdare nuovamente in Champions League, cercherà di costruire una squadra giovane ma di enorme talento, pronta a regalarsi qualche chance anche in chiave europea, dopo la vittoria in Europa League nella scorsa stagione. E’ per questo che andrà dritto su Jadon Sancho, obiettivo anche della Juventus, che potrebbe vedere così sfumarsi nella prossima sessione di calciomercato.

Ultime Juventus, concorrenza Sancho: sarà assalto del Chelsea a giugno

Arrivano da France Football le news di mercato legate al Chelsea, che avrebbe avviato i contatti con gli agenti del fenomeno inglese, Jadon Sancho. Il calciatore potrebbe tornare in patria, proprio a casa sua in quel di Londra. Su di lui c’è infatti il Chelsea, che lo riporterebbe volentieri in Inghilterra. Sancho è tra gli obiettivi della Juventus, il classe 2000 è tra le idee dei bianconeri da ormai troppo tempo. Le cifre però saranno enormi, con il Chelsea pronto a sborsare ben 150 milioni per il suo acquisto. Nonostante l’incredibile potenza della Juve sul mercato, difficilmente si potranno andare a spendere cifre di questo livello. I Blues vogliono spianare la strada davanti a loro stessi.