Calciomercato Juventus, Gundogan nuovo obiettivo: ecco il prezzo

Calciomercato Juventus: Gundogan idea concreta per il centrocampo

Calcio Mercato Juventus Gundogan | La Juventus sta attraversando un momento della stagione molto complicato, dovuto soprattutto a qualche risultato poco soddisfacente in campionato. Gli uomini di Sarri non soddisfano in pieno i tifosi, e in particolare il centrocampo pare faccia parecchio fatica. Sotto accusa sono finiti diversi giocatori, e la sensazione è che a fine stagione possa esserci qualche nuovo innesto, per rinnovare la rosa e dare più opzioni al tecnico bianconero.

In questi ultimi giorni sono circolati diversi nomi, ma pare che ce ne sia uno in particolare che sta suscitando parecchia attenzione: Gundogan. Il tedesco milita nel City, e l’esclusione dalla Champions League per i prossimi 2 anni potrebbe indurre il club a fare qualche cessione. L’ex Borussia Dortmund ha fin qui accumulato 22 presenze in Premier League quest’anno, ed è reputato da Guardiola come una pedina non insostituibile. La Juventus ci proverà, a giugno partirà l’assalto, così come riportato da cm.it.

Notizie Juventus: Gundogan, la valutazione

L’esperienza di Gundogna al Manchester City potrebbe terminare quest’anno, e la Juventus ha già in mente di provare a penderlo. Chiaramente il club inglese non lo regalerà affatto, anzi valuta il suo centrocampista all’incirca sui 30-35 milioni di euro. Una cifra abbastanza alta, ma abbordabile per i bianconeri.