Calciomercato Inter: Werner è il nuovo nome per il dopo-Lautaro

Calciomercato Inter, suggestione Werner per il futuro: la situazione

Calciomercato Inter – Werner | Le voci di mercato non si placano mai, è cominciato un vero e proprio assalto del Barcellona per Lautaro Martinez, su cui non si è mai escluso l’interesse forte. Se il club blaugrana pensa al futuro, con il dopo-Suarez da decidere, lo fa anche l’Inter di Antonio Conte. Comincerà a guardarsi intorno l’amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, perché i contatti per Lautaro Martinez sarebbero continui. Stando a quanto rivelato questa mattina da Tuttosport, l’idea Griezmann avrebbe preso quota, con il suo approdo in Serie A che potrebbe essere concreto per la prossima stagione, scambiato proprio con il ‘Toro’ dell’Inter. Le ipotesi di mercato però non si fermano al centravanti francese campione del Mondo. E’ spuntato un nuovo nome e si tratta dell’attaccante del Red Bull Lipsia, Timo Werner.

News Inter: Werner tra i nomi, se dovesse partire Lautaro Martinez

Non solo Aubameyang e Griezmann, le idee per il reparto offensivo dei nerazzurri abbondano, a seguito dell’eventuale partenza di Lautaro Martinez, in orbita Barcellona. Lavorano sulle contropartite Inter e il club blaugrana, e Griezmann è in cima alla lista dei desideri del club di Suning. Ma occhio alle validissime alternative. I nomi portano ad Aubameyang – ancora una volta dalla Premier League dopo i colpi piazzati in questi mesi – e al centravanti fortissimo del Lipsia. Con il tesoretto raccolto per Lautaro, l’Inter avrebbe a disposizione un bel gruzzoletto per preparare l’assalto ad un grande centravanti.