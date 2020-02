Calciomercato Inter, Vecino verso il Chelsea: cifre e dettagli

Calciomercato Inter, Vecino in orbita Chelsea: la situazione

Calciomercato Inter – Vecino | Andrà via, era stato già al centro del ciclone nel mese di gennaio, con la cessione ipotizzabile anche sin da subito. Matias Vecino continua a trovare spazio, con l’emergenza infortuni che non manca mai per il centrocampo nerazzurro, ma in chiave futura potrebbe essere tagliato fuori dal reparto. Il fitto centrocampo di Antonio Conte potrebbe non trovare più spazio per lui nella prossima stagione. La sua permanenza in Italia è difficile da ipotizzare, la sua direzione andrebbe verso la Premier League. Il calciatore uruguaiano sarebbe finito nel mirino del Chelsea di Frank Lampard.

Ultime Inter, le cifre dell’operazione che porta Vecino al Chelsea: i dettagli

Futuro lontano dalla Serie A per il classe ’91, Matias Vecino. Il calciatore ex Fiorentina è stato al centro delle voci di mercato nel gennaio da poco concluso. Non avrà più un ruolo da protagonista ed è per questo che potrebbe dire addio a fine stagione. Su di lui, come rivelano i colleghi inglesi di Sport Express, ci sarebbe finito il Chelsea. Filtra certezza dalla Gran Bretagna, Frank Lampard vedrebbe in lui il perno giusto per il suo centrocampo. E’ per questo che la società londinese andrà dritta sull’uruguaiano. Nelle proprie casse, l’Inter potrebbe ritrovarsi 23 milioni di sterline, che sono gli equivalenti di ben 27 milioni di euro.