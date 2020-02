Calciomercato Inter, Kumbulla e Musso prossimi obiettivi: osservatori a Udine

Calciomercato Inter: i nerazzurri si muovono per Kumbulla e Musso

Calcio Mercato Inter Kumbulla Musso | L’Inter continua il suo calciomercato, e lo fa programmando diversi colpi per l’estate, quando Conte avrà bisogno senza dubbio di più opzioni, e soprattutto di qualche sostituto. I continui infortuni e tantissimi impegni stagionali stanno riducendo il tecnico a scelte piuttosto mirate e condizionate, e di fatto la società si sta muovendo in quel senso per risolvere questo tipo di problema.

I nerazzurri stanno seguendo diversi profili, e tra questi ci sono in particolare due nomi caldi degli ultimi giorni: Kumbulla e Musso. Entrambi giocheranno oggi alla Dacia Arena, e stando a quanto riportato da Sport Mediaset, a Udine saranno presenti degli osservati del club meneghino.

News Inter: Kumbulla pista complicata, Musso vice Handanovic

Il mercato di Serie A continua sulla stessa scia di intensità che si è vista a gennaio, e nelle ultime settimane sono state tantissime le proposte e le avance per quanto riguarda giovani e non solo. L’Inter osserveranno da molto vicino le prestazioni di Kumbulla, il quale sta facendo benissimo con il Verona. Il difensore centrale ha raccolto tanti estimatori, tra cui Napoli e Juventus in Italia. Per quanto riguarda Musso c’è da dire poco: l’argentino può diventare un ottimo vice Handanovic, le sue prestazioni in questi anni di Udinese gli sono valse la Nazionale.