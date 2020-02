Cagliari-Napoli: gli highlights video della gara di Serie A

Cagliari e Napoli si danno battaglia nel primo posticipo di questa giornata di Serie A: poche emozioni nel primo tempo, più vivace la seconda frazione con lo splendido gol di Mertens.

I video dei gol di Cagliari-Napoli

Cambia il risultato al 64′. Discesa sulla sinistra di Hysaj che tocca per il belga al centro dell’area: Mertens controlla in uno spazio minuto e sempre con gli avversari addosso lascia partire un destro a giro che rimbalza sul secondo palo e finisce in porta. Niente da fare per cragno. Per il brabantino è il gol numero 120 con la maglia del Napoli: il gol numero 121 di Hamsik è ormai ad un passo.

LA SINTESI ED IL TABELLINO DI CAGLIARI-NAPOLI