Ultime Napoli, infortunio Jordi Alba: non dovrebbe esserci contro gli azzurri in Champions

Ultime Napoli – Infortunio Jordi Alba | Si avvicina la sfida di Champions League e al San Paolo, tra Napoli e Barcellona. Quest’ultima vive una situazione complessa, non riuscendo a venir fuori dalla situazione complessa vissuta in stagione. L’arrivo di Setien non ha cambiato tanto all’interno della società, con lo spettro degli infortuni che viene ancora fuori per il tecnico. Oltre alle già situazioni complesse legate a Dembele e Suarez, l’allenatore ne perde un altro dei suoi tasselli importanti. Si tratta di Jordi Alba.

Notizie Napoli, piove sul bagnato in casa Barcellona: Jordi Alba lascia il campo in lacrime per infortunio

Sarà Napoli-Barcellona il 25 febbraio. Tra dieci giorni esatti si affronteranno al San Paolo nella prima della doppia sfida, per gli ottavi di finale della Uefa Champions League. Da una parte c’è la squadra di Gennaro Gattuso, a caccia di un’identità da trovare, perché i risultati continuano ad essere troppo altalenanti. Dall’altra parte, Quique Setien non può sorridere. Nel match contro il Getafe di quest’oggi, il suo terzino Jordi Alba ha dovuto dare forfait al match. Dopo soli 20 minuti è stato costretto al cambio, abbandonando il terreno di gioco addirittura in lacrime. Al suo posto è entrato Junior, candidato ora numero uno ad una maglia da titolare, anche nella sfida contro il Napoli. E’ complicato ipotizzare un impiego dello spagnolo nella complessa sfida che vedrà affrontare il club blaugrana, gli azzurri al San Paolo.