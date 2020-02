Il tecnico Diego Lopez aveva già annunciato oggi in conferenza stampa come il suo Brescia arrivasse in brutte condizioni contro la Juventus. Con l’ufficializzazione dell’elenco dei convocati i timori si sono trasformati in realtà.

Notizie Brescia, 4 assenze contro la Juve

In poche parole manca la spina dorsale delle Rondini: saranno infatti assenti nella gara contro la Juventus il portiere Joronen, il difensore Cistana, il centrocampista Tonali e l’attaccante Torregrossa. Un bel colpo di sfortuna per il club lombardo, che ha provato fino all’ultimo a recuperarli durante la settimana con terapie ed allenamenti specifici. A nulla sono serviti, scendono in campo al loro posto il portiere Alfonso, Mateju per Cistana, Dessena in mediana e al posto di Torregrossa Ayé, che si va a sistemare in attacco al fianco di Mario Balotelli.

Le probabili formazioni di Juve-Brescia

Guardando alla Juventus, Maurizio Sarri deve fronteggiare un altro stop di Douglas Costa, per cui per quanto riguarda il settore avanzato potrebbe scegliere Dybala con Higuain e CR7. Sulla mediana Pjanic potrebbe restare a riposo: in tal caso, c’è Bentancur pronto a guidare il centrocampo con l’inserimento di Matuidi. In difesa Danilo sembra recuperato, ma è ancora Cuadrado il prescelto per il ruolo di terzino destro. Al massimo, adattandosi, potrebbe prendere il posto dell’acciaccato Alex Sandro.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Dybala; Higuain, Cristiano Ronaldo.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek, Aye, Balotelli.