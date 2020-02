Ultime As Roma, infortunio Pastore: le condizioni sull’argentino

Ultime As Roma, Infortunio Pastore | Non è stata una buona stagione quella per la Roma, considerando la complessa situazione in infermeria. Oltre ai risultati dell’ultimo mese che non sono piaciuti particolarmente ai vertici giallorossi, piove sul bagnato per il tecnico, Paulo Fonseca. I problemi arrivano tutti dagli infortunati, tra i calciatori ai box c’è anche Javier Pastore, che ha accusato nelle scorse settimane un problema all’anca che lo sta tormentando. E’ arrivato un controllo in Villa Stuart, come riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport. Il professor Zini ha tenuto sotto controllo il centrocampista della Roma, per verificare le sue condizioni

Notizie As Roma, l’infortunio non costringerà Pastore all’operazione

Stando a quanto rivelato dalla rosea, il professor Zini – che segue da vicino il talento argentino – avrebbe escluso l’operazione all’anca per Javier Pastore. Il centrocampista ex Paris Saint-Germain non ha vissuto i suoi primi sei mesi da giallorosso al migliore dei modi, fermandosi al box più di quanto ha trovato il campo. Andrà a recuperare autonomamente, proseguendo le terapie con il suo staff medico. Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, punterà a recuperarlo a fine mese. Il club giallorosso è in emergenza infortuni e non vede l’ora di poter recuperare i suoi pezzi pregiati, per continuare la scalata verso il ritorno nell’Europa che conta.