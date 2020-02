Tweet on Twitter

Oroscopo di domani 16 febbraio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 16 febbraio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Questa settimana si chiuderà in maniera importante. Hai Venere favorevole, è per questo che vivrete una giornata molto positiva per quel che concerne l’amore.

Toro. Perplessità in arrivo, che ti porteranno a dubitare di ogni cosa. Sei molto attento a ciò che ti circonda, vuoi verificare in prima persona ogni aspetto che ti si presenterà davanti. Chi ti sta intorno, noterà il tuo atteggiamento riflessivo.

Gemelli. Sei molto coinvolto dal lavoro che affronti ogni giorno. Le questioni lavorative, te le trascini anche nei momenti di pausa. E allora ti consiglio, per questa domenica, di tornare a scindere lavoro dalla tua quotidianità privata.

Cancro. Ti consiglio di evitare di essere sempre così tanto critico. Questo sarà un periodo in cui vivrai molte emozioni, lasciati andare a queste e non chiuderti in te stesso.

Leone. Metti da parte i sentimenti e goditi le giornate di riposo. Questo è un periodo che vivi con pesantezza, dovresti cominciare a vivertela con maggiore serenità.

Vergine. Periodo in calo per te, le difficoltà le vedi come un ostacolo insormontabile. La prossima settimana sarà di recupero, non temere.

Oroscopo Paolo Fox 16 febbraio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Momenti di tensione, soprattutto per quel che concerne le emozioni. La stanchezza andrà ad aggiungersi ai tuoi momenti di insicurezza, difficile che tu riesca ad aprirti a relazioni future, troppi conflitti in amore.

Scorpione. Fine settimana positivo, questa sarà una domenica interessante in cui riuscirai finalmente a goderti le sensazioni nel migliore dei modi. Discorso valido per i sentimenti e i rapporti, in generale.

Sagittario. Periodo di recupero per te. Alcuni limiti ti faranno sentire a disagio, ti consiglio di tenere lontane le persone che non riescono ad avvalorarti quanto meriti.

Capricorno. Riposa questa domenica, dopo un periodo di enorme stress che hai vissuto a lavoro. Ti servirà recuperare le energie, per ripartire nella settimana successiva: sarà ricca di impegni.

Acquario. Recupera la forma fisica, sei una persona pigra solitamente e in quest’ultimo periodo hai vissuto un momento molto burrascoso. Concediti un po’ di riposo, ne hai bisogno.

Pesci. E’ il momento di prendere decisioni, non puoi continuare a vivere situazioni ambigue per quel che riguarda i sentimenti.

