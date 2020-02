Napoli, infortunio Milik: non convocato a Cagliari, le condizioni

Notizie Napoli, Infortunio Milik: le condizioni del polacco, non ci sarà a Cagliari

Notizie Napoli – Infortunio Milik | Ha parlato in conferenza il tecnico dei partenopei, Gennaro Gattuso, snocciolando alcune tematiche inerenti alla sfida di domenica alle 18 contro il Cagliari. Alla Sardegna Arena saranno ben quattro gli assenti, con le esclusioni arrivate proprio in via ufficiale direttamente dai canali social del Napoli, annunciando la lista dei convocati tramite quest’ultimi. Saranno assenti Allan, Lozano, Koulibaly e Milik. Quest’ultimo non è al meglio, ha subito un piccolo infortunio che interessa il suo ginocchio, una lieve infiammazione ed è per questo che non sarà della partita.

Cagliari-Napoli, i convocati di Gennaro Gattuso: quattro assenti, Milik infortunato

E’ stata comunicata la lista dei convocati di Gennaro Gattuso, in vista del match di domenica contro il Cagliari. Come annunciato in conferenza dallo stesso allenatore dei partenopei, sono diverse le assenze. Koulibaly resterà a casa per lavorare sul recupero, cercando di tornare al 100% anche in vista dell’importante sfida contro il Barcellona. Al suo posto potrebbe trovare spazio Maksimovic, oppure l’idea andrebbe della coppia centrale con Manolas e Di Lorenzo. Il ‘Chucky’ Lozano non è al 100%, Allan sarà assente per scelta tecnica. Milik, invece, sarà assente per un piccolo infortunio rimediato in settimana. Il giocatore, in questi giorni, ha lavorato in disparte a Castel Volturno. Torna a disposizione Ghoulam, così come Insigne. Di seguito, la lista dei convocati: Karnezis, Meret, Ospina; Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Mertens, Politano.