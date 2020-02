Napoli, De Laurentiis sul challenge: “Misura tardiva e doverosa. Siamo stati penalizzati”

Tweet on Twitter

Notizie Napoli: De Laurentiis interviene sulla questione challenge

Notizie Napoli De Laurentiis | Negli ultimi giorni è spuntata fuori una grossa novità per quanto riguarda l’utilizzo del VAR: si tratta del challenge, ovvero il VAR a chiamata. Un sistema che, a quanto detto dal Presidente della FIGC Gravina, permetterà alle squadre di avere più chiarezza per quanto riguarda le decisioni arbitrali prese in partita. Una notizia che ha fatto molto piacere al patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il quale ha commentato così. Queste le sue parole riportate da Fox Sports:

“Penso sia stata presa una misura più che doverosa, forse un po tardiva. A mio parere gli allenatori, una volta a tempo, possono chiedere spiegazioni all’arbitro sulle decisioni prese, penso sia un diritto. Utilizzare questo ausilio deve essere un obbligo, perchè una cosa facoltativa? Il calcio non è un gioco, è un industria, se l’arbitro non fa uso uso del VAR allora si può anche parlare di delitto sportivo”.

Challenge: Napoli penalizzato

“Perchè non chiedere i danni quando viene presa una decisione sbagliata? Anche nel calcio deve pagare chi sbaglia, il Napoli è stato penalizzato quest’anno, ci sono stati negati tantissimi rigori. Un danno che potrebbe essere enorme, e a quel punto chi sarebbe disposto a pagarli?”