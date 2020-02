Notizie Juventus, Ronaldo salta il Brescia: i convocati

Cristiano Ronaldo non giocherà contro il Brescia: in serata è stato diramato l’elenco dei convocati di Maurizio Sarri per la partita contro le Rondini e spicca l’assenza del portoghese.

Ultime Juventus, Ronaldo fuori dai convocati

In pochi si aspettavano CR7 assente per la gara di domani. Lui che è abituato a fagocitare minuti in una stagione, salterà invece l’ennesimo impegno sulla carta “tranquillo” per la Juventus. Non sono stati chiariti i motivi di questa assenza nella nota della società, ma sorprende perché praticamente da ogni mezzo di comunicazione era considerato un titolare per questa gara e non aveva presentato particolari problemi fisici negli ultimi giorni. Secondo quanto riferito da Sportitalia si tratta di una scelta precauzionale del tecnico che vuole preservare così il suo gioiello, nulla però dicendo oggi in proposito durante la consueta conferenza stampa.

A questo punto, spazio ad un netto cambio di formazione, con l’avanzamento di Cuadrado nel tridente: non è detto tuttavia che il colombiano non possa restare in difesa, delegando a Ramsey in posizione di trequartista il compito di sostenere l’attacco formato da Dybala ed Higuain.

C’è tuttavia un bella notizia ed è costituita dal ritorno di Chiellini tra i convocati in Serie A, dopo ben 5 mesi e mezzo dall’ultima volta, contro il Parma, nella gara d’esordio di questo campionato (arrivò anche un suo gol).

I convocati di Sarri per il Brescia

1. Szczesny

2. De Sciglio

3. Chiellini

4. De Ligt

5. Pjanic

8. Ramsey

10. Dybala

12. Alex Sandro

13. Danilo

14. Matuidi

16. Cuadrado

19. Bonucci

21. Higuain

24. Rugani

25. Rabiot

30. Bentancur

31. Pinsoglio

35. Olivieri

42. Wesley

77. Buffon