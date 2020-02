Notizie Atalanta, Pasalic: “Champions? Possiamo farcela”

Ultime Atalanta | Mario Pasalic, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato a DAZN dopo la gara contro il Valencia:

Le parole di Pasalic

“Gasperini ha aspettato ancora un po’ per scelta tattica ma niente di più. Sapevamo giò prima che era una partita importantissima anche per loro, per fortuna abbiamo vinto. Questa squadra non molla mai, finalmente abbiamo vinto in casa ed è sempre bello. Dobbiamo rimanere con questo vantaggio e prendere il largo.