Mercato Inter: Skriniar conteso tra Real e Barcellona, si defila il City

Mercato Inter: Skriniar oggetto di desiderio, ipotesi “Clasico”

Mercato Inter Skriniar | Il calciomercato di Serie A continua con grande intensità, e le principali big del nostro campionato continuano le operazioni in vista della prossima estate. L’Inter in particolare vuole rinforzarsi per diventare ancora più competitiva, ma occhio anche alle possibili cessioni, con più di qualche giocatore richiesto sul mercato. Conte può godersi tanti gioielli, e tra questi c’è anche Skriniar, forte difensore slovacco che sta disputando un’ottima stagione. Il centrale nerazzurro ha diverse richieste, soprattutto dalla Spagna, con Real Madrid e Barcellona interessate da tempo.

I Blancos stanno insistendo parecchio, e negli scorsi giorni si era parlato anche di una possibile operazione con contropartita: Modric sul piatto più conguaglio per arrivare al difensore. Un’ipotesi che garba ai nerazzurri, che intanto valutano l’altra sponda del “Clasico”. Con i blaugrana i contatti sono stati già molteplici, e l’idea Vidal stuzzica ancora tantissimo Ausilio e Marotta. Questa la notizia riportata da cm.it.

Ultime Inter: niente City per Skriniar

Skriniar è senza dubbio uno dei giocatori più richiesti nella rosa dell’Inter, ed è normale che le big europee abbiano iniziato a muoversi per anticipare la concorrenza. Con ogni probabilità ci sarà un derby di mercato spagnolo, anche perchè pare che il Manchester City si sia defilato nella trattativa. Il motivo? Guardiola ha spinto per l’investimento, ma con il suo probabile addio a fine anno, ecco che il club inglese potrebbe cambiare obiettivo.