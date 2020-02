Lecce-Spal, Liverani: “Vi dico quanti punti servono per salvarsi”

Fabio Liverani, tecnico della Lecce, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Spal al Via del Mare.

Lecce-Spal, le parole di Liverani a Sky

Una volta vincere nello stadio di casa era un specie di tabù, oggi è arrivata la terza vittoria consecutiva con il 2-1 contro la Spal. Grande soddisfazione nelle parole del tecnico romano: “Delle volte c’è fretta, 18 mesi fa eravamo in Serie C, normale che ci vuole tempo per acquisire certezze, che devono scattare anche nella testa dei giocatori. Avevamo un po’ di ansia in casa, la vittoria contro il Torino ha dato una marcia in più a tutto il gruppo. Oggi è adeguato per giocare queste partite, possono entrare Saponara, Babacar, Falco, Farias, a dicembre non riuscivamo proprio ad allenarci“.

“Noi abbiamo gente di qualità, per fare gol in Serie A bisogna entrare in area con 3-4 giocatori, dobbiamo credere nelle nostre qualità. Avevamo preparato un certo tipo di partita, poi c’è la lettura della domenica, dell’avversario, del campo, abbiamo sbagliato quando abbiamo giocato controvento. Il Lecce è una società coi conti a posto, senza debiti con le banche, è un gioiello, e proprio per questo avrebbe fatto fatica a prendere giocatori di Serie A.”

“La quota salvezza? Non meno di 38 punti. Delio Rossi per me è stato un allenatore fondamentale, è entrato con umiltà e lavoro, lo stimo molto, mi ha insegnato il lavoro sul campo, mi fa molto piacere ma soprattutto per i ragazzi“.