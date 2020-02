Partita bella e divertente al Via del Mare tra Lecce e Spal: i salentini alla ricerca di continuità vanno in rete con Mancosu e Majer, non basta il solo Petagna per Di Biagio, debutto amaro per il tecnico.

Cambia il risultato al 40′, con il rigore battuto dallo stesso trequartista, giunto al 3° gol stagionale contro gli spallini. La massima punizione scaturisce da un intervento scomposto di Bonifazi su Majer. Nel secondo tempo la Spal rientra in campo con una rinnovata aggressività e trova subito il pareggio, grazie ad un gol di Petagna su cross da calcio d’angolo. Decide la gara la prima rete in Serie A di Majer, che chiude la tenzone con un destro chirurgico. Terza vittoria consecutiva verso i salentini, che avanzano verso la permanenza in Serie A, che al contrario gli estensi vedono allontanarsi sempre di più.

