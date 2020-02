Lazio-Inter, Inzaghi in conferenza: “Inter e Juve costruite per vincere, domani non è decisiva”

Lazio-Inter, la conferenza stampa di Simone Inzaghi

Lazio-Inter, Inzaghi in conferenza | Ha parlato alla stampa e in conferenza, il tecnico dei biancocelesti, Simone Inzaghi. Quelle che seguono, raccolte dalla redazione di Calciomercato24.com, sono le parole di vigilia del match contro l’Inter di Antonio Conte.

Le parole di Inzaghi

“Io penso che sia una gara molto importante, ma non decisiva. Mancano altre partite, che danno tanti punti. Darebbe una grande spinta in più, ma non cambia tutto. Sappiamo bene da dove partiamo e dove arriviamo. Se siamo in questa posizione di classifica è perché lo meritiamo, giochiamo da tanto tempo un ottimo calcio. Non abbiamo l’ossessione di questa posizione, ma sappiamo in testa nostra qual era l’obiettivo della stagione e su cosa lavoriamo da anni e anni”.

Sulle parole di Conte: “Io penso che la Juve sia davanti da tanti anni per programmazione, idee e investimenti. E’ stata la prima a fare uno stadio di proprietà, meritano di essere lì. Normale che trovano delle rivali, quest’anno hanno Inter e Lazio davanti a loro”.

Sulle polemiche arbitrali: “La Lazio merita sul campo, io non parlo più di arbitri. Siamo usciti dall’Europa League per problemi arbitrali, anche a Napoli ci sarebbe da recriminare per ore. Ma vogliamo guardare il presente, senza guardare indietro. Due anni e mezzo fa sappiamo come abbiamo perso la Champions, con fattori non ponderabili da parte nostra”.

“Abbiamo ribaltato i pronostici quest’anno, Inter e Juventus sono state costruite diversamente da noi. Con la bravura di presidente e direttore, con i nostri tifosi meravigliosi a supporto, riusciamo comunque ad essere protagonisti”.

“Le differenze di queste sfide tra allenatore e calciatore? Ora hai più preoccupazione, da giovane e da calciatore, hai meno pensieri. Domani sarà importantissima, la differenza la faranno le motivazioni. Sono quelle che ti fanno dare quel qualcosa in più”.

Sul Var e l’idea del challange: “Io lascerei tutto com’è. In determinante situazioni, ha migliorato il calcio. Bisogna accettare il Var e lasciare tutto com’è, è la cosa più giusta secondo me”.