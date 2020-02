Lazio-Inter, Conte in conferenza: “Noi meno abbottonati di altri. Var a chiamata? Non mi piace”

Lazio-Inter, la conferenza stampa di Antonio Conte

Lazio-Inter, Conte in conferenza | Ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del big match contro la Lazio, l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte. I nerazzurri vengono da un periodo un po’ altalenante, ma comunque lì in alto assieme alla Juventus. Il tecnico vuole giocarsi le proprie chance, in quello che rappresenta a tutti gli effetti uno scontro diretto contro la Lazio. Ecco le sue parole in conferenza: “Questa è una gara dall’alto indice di difficoltà. La Lazio è una squadra che si è consolidata in Serie A, è una vera e propria realtà. Lo scorso anno ha vinto la Coppa Italia, quest’anno la Supercoppa. Si impongono, crescono tanto e mantengono nel proprio organico dei calciatori importanti, acquistandone ancora altri. Poi mettiamoci anche la bravura di Simone Inzaghi alla guida”.

Le parole di Conte

“Partita valevole per lo Scudetto? Questa sarà una partita tra due outsider del campionato. Forse è questa la miglior definizione per queste due squadre di Serie A”.

Su Eriksen: “Christian sta lavorando bene, cercando di capire sempre di più alcune tematiche che fanno parte delle nostre situazioni legate agli schemi. Sin da subito avevo detto che ho fatto una cosa mai fatta in carriera: far giocare un nuovo acquisto, subito. Chiaramente con l’Udinese se ben ricordo, qualcuno aveva parlato di una prestazione non buona e non dentro la squadra, ma era normale. Ero forzato, ora abbiamo avuto la possibilità di lavorare meglio. Lo vedremo dall’inizio nelle prossime gare”.

Sul VAR a chiamata: “Non mi piace sinceramente, io non devo chiamare nessuno. Se c’è una situazione sotto gli occhi di tutto, ma che devo chiamare? Lo devono vedere loro. Abbiamo già tanti pensieri durante la partita, che dobbiamo chiamare? Le persone che sono lì, che ci sono a fare? La trovo una cosa non utile”.

Sulle ultime due con Milan e Napoli: “Col Milan è stata una partita giocata a tutto campo, a viso aperto, mentre col Napoli non siamo riusciti ad aprire i loro spazi. Quando si chiudono in maniera così difensiva, difficile riuscire. Per ottenere partite spettacolari, bisogna essere in due a giocare in un certo modo. Abbiamo analizzato le sfide con Milan e Napoli, ora vogliamo affrontare un’altra partita contro una Lazio molto forte”.

Sulle voci legate a Lautaro Martinez: “Lautaro ha abbastanza la testa sulle spalle per capire che le voci contano pochissimo, in generale. L’Inter si presta molto alle vicende di mercato, rispetto ad altre società che sono più abbottonate. Il campo è più importante, i calciatori devono restare concentrati su quello”.

Su Handanovic e i portieri: “Per quel che riguarda Samir, sapete che è sempre meglio che parlano altri per spiegare le cose dettagliate, per il resto dico che comunque è una stagione un po’ strana e particolare, siamo a sei o sette infortuni traumatici. E siamo ancora a febbraio, speriamo di avere tutti a disposizione, perché è importante per noi, ci sono tante competizioni da affrontare”.