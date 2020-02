Dalian, paura Coronavirus: il club di Hamsik e Benitez in isolamento

Dalian, il Coronavirus è un incubo: il Dalian di Hamsik e Benitez finisce in quarantena

Dalian, incubo Coronavirus: paura per Hamsik e Benitez | Sta destando il panico la situazione legata al Coronavirus. Il campionato cinese non riuscirà a prendere il via, perché il problema legato all’epidemia che sta vivendo la Cina ha preso il sopravvento nelle ultime settimane. Il Dalian Yifang, club di appartenenza degli ex Napoli, Marek Hamsik e il tecnico, Rafa Benitez, si trova al centro del ciclone. C’è un ritiro della squadra, in un resort di Marbella, che preoccupa tantissimo l’intero organico. Sarebbe finito in isolamento il club cinese, la squadra è in quarantena per evitare il contagio con l’esterno.

Dalian, le parole di Benitez sulla situazione legata al Coronavirus

Ha parlato ai microfoni del The Athletic, l’ex allenatore del Napoli, Rafa Benitez. E’ intervenuto sulle tematiche legate al Coronavirus, parlando della situazione anomala all’interno del suo club. Ecco le sue parole: “In questi giorni siamo nel caos, misuriamo la febbre e la controlliamo ai giocatori due volte al giorno, monitorando sempre la loro situazione. Stiamo in hotel e nelle aree di allenamento per due settimane, vogliamo essere sicuri che tutto sia in ordine”. Il tecnico del Dalian, ha poi continuato: “Non ho mai vissuto una situazione del genere in carriera. Normalmente si conoscono inizio del campionato e partite, stavolta siamo in attesa di capire che ne sarà della nostra stagione”.