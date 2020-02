Calciomercato Napoli, Boga e Pezzella in estate: si tratta

Calciomercato Napoli: Boga e Pezzella obiettivi concreti

Calcio Mercato Napoli Boga Pezzella | Il Napoli continua il suo mercato, e lo fa pensando in grande, in vista dell’estate. Gli azzurri con molte probabilità vorranno rinforzarsi ancora di più di dopo un’intensa sessione invernale, cercando di andare a sostituire anche qualche eventuale cessione. Intanto Giuntoli lavora intensamente, e pensa a due possibili colpi: Pezzella per la difesa, e Boga per l’attacco. Il difensore argentino è stato accostato più volte ai partenopei, e adesso pare si sia già raggiunto un mezzo accordo con il giocatore per quanto riguarda giugno.

Ci sarà ovviamente da scalfire il muro eretto dalla Fiorentina, per il resto la trattativa sembra ben avviata. Più complicata invece la questione Boga: il giocatore sta facendo benissimo con la maglia del Sassuolo, e il Chelsea avrebbe su di lui una clausola sulla recompra. Un nodo da scogliere, visto che ad oggi i Blues potrebbero tranquillamente decidere di riprendersi il proprio giovane. Il Napoli ci proverà comunque, si riparlerà. Questo quanto riportato da Sky.

News Napoli: Boga nel mirino, ostacolo Chelsea

Boga è in assoluto uno dei giocatori più sorprendenti di questa Serie A, e lo confermano tutte le sue prestazioni. L’ex Chelsea Academy è un autentico crack del nostro campionato, e ora il Napoli potrebbe decidere di andare verso l’affondo decisivo. Il Chelsea resta un ostacolo importante, ma intanto sia azzurri che Sassuolo stanno cercando di portare avanti determinati discorsi.