Calciomercato Milan, Rebic convince | La stagione di Ante Rebic ha vissuto momenti di buio assoluto, soprattutto nella fase iniziale e ora sta iniziando ad intravedere la luce alla fine del tunnel. L’attaccante croato è stato investito dalla cura Zlatan Ibrahimovic e sembra rinato dopo il mercato invernale.

Calciomercato Milan, Boban vuole trattenere Rebic

Il gol contro la Juventus, il quinto in stagione da gennaio in poi, sta facendo ben sperare il Milan. L’attaccante croato è arrivato al Milan in estate dopo uno scambio di prestiti con il Eintracht Francoforte, a cui è abdato il cartellino di Andrè Silva. Non c’è la cifra per il riscatto da parte del Milan perché, stando a quanto si legge su calciomercato.com, la trattativa si chiuse in temi lampo e le squadre non ebbero tempo di formulare la cifra dell’eventuale riscatto, come svelato da Oliver Frankenbach, direttore finanziario del club tedesco. Boban e Maldini affronteranno presto la questione con l’agente del giocatore e con l’Eintracht, visto il grande miglioramento attuato.

Rebic, i numeri stagionali

L’attaccante croato sta diventando sempre più indispensabile nello scacchiere di Stefano Pioli, all’indomani delle ottime prestazioni che sta mettendo in campo. Nella stagione attuale ha collezionato 15 presenze tra Coppa Italia e Serie A. Ha messo a segno 5 reti e fornito un assit vincete ai compagni.