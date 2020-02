Calciomercato Milan, Bonaventura non rinnova: Roma vicina, ok del giocatore

Calciomercato Milan: Bonaventura vicino all’addio, rinnovo complicato

Calcio Mercato Milan Bonaventura | Un mercato in continua elaborazione per il Milan, che anche a distanza di diversi giorni dalla chiusura della sessione invernale, continua a muoversi con intensità sia sulle entrate che sulle uscite. I rossoneri intanto stanno cercando di risolvere qualche situazione interna, magari legata a qualche rinnovo, specie considerando le scadenze nel breve termine. Caso spinoso quello riguardante Bonaventura, con il quale ancora non si è trovato un accordo per quanto riguarda il prolungamento di contratto.

L’agente Raiola ha ribadito e confermato le difficoltà dell’affare, e intanto nell’ambiente c’è chi parla ed ipotizza – giustamente – una cessione a fine anno. Le possibilità ci sono eccome, così’ come le pretendenti, con una in particolare che pare si stia avvicinando in maniera concreta: la Roma. I giallorossi sono interessati seriamente, e stando a quanto riportato da La Gazzetta, sembra che ci sia già l’ok del giocatore.

Bonaventura-Roma: si aspetta l’offerta

La storia d’amore tra Bonaventura e il Milan potrebbe finire a breve, anche perchè ad oggi è difficile pensare ad un accordo trovato in breve tempo. I rossoneri potrebbero provare a blindare il proprio centrocampista, ma la sensazione è che le strade si divideranno a fine stagione. La Roma è alla finestra, ora si attende solo una proposta vera e propria.