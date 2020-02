Calciomercato Lazio: Bonaventura proposto da Raiola

Tweet on Twitter

Calciomercato Lazio: Bonaventura a zero?

Calciomercato Lazio: Bonaventura la nuova idea? Come riportato da lazionews il centrocampista rossonero potrebbe sbarcare a luglio nella capitale.

Il suo agente Mino Raiola in settimana avrebbe cominciato a sondare il terreno per un eventuale trasferimento di Jack Bonaventura a Roma.

Il centrocampista del Milan è in scadenza di contratto a giungo con i rossoneri e lo stesso Raiola sta provando a piazzarlo.

Il procuratore era stato lapidario subito dopo il match di Coppa Italia tra la squadra dei diavoli e la Juventus: “Ancora non lo so il futuro di Jack. In società potrebbe esserci qualcuno che vuole il suo rinnovo e altri che vorrebbero cederlo. Staremo a vedere.”

L’eventuale arrivo alla Lazio dell’ex Atalanta sarebbe un buon colpo per il tecnico Simone Inzaghi che per Bonaventura ha sempre avuto un debole. Il centrocampista darebbe al reparto mediano tanta corsa ma anche tecnica.

Ultime Lazio: centrocampo da ritoccare

Ottimo per gli inserimenti senza palla ed abile nell’ultimo passaggio ai compagni. Lotito ha chiesto a Raiola del tempo per riflettere sul da farsi, anche perché bisognerà capire anche il futuro dei due gioielli biancocelesti Milinkovic e Luis Alberto.

In caso si qualificazione in Champions League la rosa biancoceleste dovrà essere più ampia per questo, anche se entrambi stanno giocando ai livelli altissimi, il club dovrà intervenire.

Inoltre, non è detto che entrambi restano a Roma. In estate potrebbe arrivare qualche offerta da capogiro per i due calciatori. Su Bonaventura tuttavia c’è anche l’interesse della Roma.