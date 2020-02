Calciomercato Juventus, Matuidi e il caso rinnovo: Raiola svela il futuro del francese

Calciomercato Juventus: Raiola sul futuro di Matuidi

Calcio Mercato Juventus Matuidi | Una fase di stagione particolarmente delicata per la Juventus, ora impegnata sia in termini di risultati, sia per quanto riguarda la questione mercato. Gli investimenti in estate ci saranno senza dubbi, ma prima andranno risolte determinate faccende, come ad esempio qualche rinnovo. Nello specifico si parla soprattutto di Matuidi, ad oggi in bilico sul futuro, e con cui ancora non è stato trovato un accordo sul rinnovo di contratto.

Dalle parti di Torino – e non solo – c’è chi ipotizza una cessione al termine del campionato, e chi invece appare piuttosto fiducioso sulla sua permanenza. E’ il caso di Raiola, il quale si dice sicurissimo: “Matuidi? Se vogliono lo tengono, oppure no. Ma non ho dubbi, resterà sicuramente in bianconero”. Parole importanti, e che al momento sciolgono almeno qualche dubbio. Questo quanto riportato da Tuttosport in mattinata.

Raiola su De Ligt

L’agente ha poi voluto parlare di De Ligt, suo assistito e neo acquisto della Vecchia Signora. Il centrale olandese ha avuto qualche piccola difficoltà all’inizio, ma a detta di Raiola, tutto è andato secondo i piani. Il giocatore è felice, e lo inizia ad essere anche la Juventus, che finalmente sta iniziando a godere delle prestazioni del classe 99′.