Calciomercato Juventus, su Guardiola c’è anche il Barcellona | Come un fulmine a ciel sereno ieri è arrivata la sentenza UEFA che ha escluso per due anni il Manchester City dalle competizioni europee per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario. La notizia ha scosso l’ambiente Cityzens che a fine stagione dovrà fare i conti con un netto cambio di rosa per poter ammortizzare le casse.

Juventus-Guardiola: occhio al Barcellona

Tra i primi nomi in lista uscite c’è sicuramente Pep Guardiola. L’allenatore catalano guadagna circa 25 milioni e senza le coppe europee il Manchester City non potrà sostenere tali costi né permettersi una rosa tanto profonda come quella attuale. Spettatrice interessata è certamente la Juventus che lo scorso anno ha inseguito tanto l’ex allenatore del Barcellona che alla fine è rimasto in Premier League. L’anno prossimo, dati i numeri non idilliaci di Maurizio Sarri nella stagione attuale, potrebbe esserci un nuovo cambio sulla panchina bianconera, con l’arrivo di Guardiola a cui piacerebbe allenare in Serie A.

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, però, sulle tracce di Guardiola c’è anche il Barcellona, nostalgico degli anni del “Tiki-Taka” del tecnico blaugrana.

Manchester City fuori dalle coppe: la stangata della UEFA

L’UEFA ha stabilito che il club inglese non potrà partecipare ad alcuna competizione europea per i prossimi due anni a causa della violazione del Fair Play Finanziario. Niente Champions League dunque per le stagioni 2020/2021 e 2021/2022. Non solo: il club inglese dovrà anche pagare una maxi multa di 30 milioni di euro.