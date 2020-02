Calciomercato Juventus, Buffon rinnova | La carriera di Gianluigi Buffon potrebbe prolungarsi ancora di un’altra stagione. Il portiere bianconero a 42 anni continuerà a vestire la maglia della Juventus dopo un’annata più che positiva. Sta tornando utile a Maurizio Sarri sia in campo che nello spogliatoio e sta garantendo prestazioni di altissimo livello. Ecco perché la Juventus gli proporrà il rinnovo per un’altra stagione.

Calciomercato Juventus, Buffon resta ancora in bianconero

La semifinale d’andata contro il Milan in Coppa Italia ha dimostrato ancora l’integrità fisica e la reattività di Gianluigi Buffon che, in più occasioni, si è ritrovato a salvare il risultato anche a San Siro. In questa stagione ha dato riposo a Wojcech Szczesny in 11 circostanze tra Serie A e Coppe, tenendo la porta blindata in due occasioni. La Juventus, dunque, ha deciso di proporre il rinnovo di contratto a Buffon per un’altra stagione.

Buffon, continua la vita alla Juve

Stando a quanto si legge su Tuttosport, è previsto per il mese prossimo, a marzo, l’incontro tra il portiere bianconero e il presidente Andrea Agnelli per parlare del futuro e trovare l’intesa per un altro anno. Buffon continuerebbe senza remore il suo cammino in bianconero perché sente ancora la fiducia del suo corpo e per il ruolo da secondo portiere che può dare certamente un aiuto concreto alla squadra, anche nello spogliatoio.