Calciomercato Inter: Lautaro-Barcellona, il ct Scaloni conferma

Calciomercato Inter: Lautaro può finire al Barcellona, i rumors aumentano

Mercato Inter: Lautaro Martinez rischia di dire addio. Che l’argentino fosse un prospetto interessantissimo si era già capito nella scorsa stagione.

Tuttavia che potesse avere l’impatto che sta mostrando in questo campionato era forse meno pronosticabile: 11 gol in 20 partite di Serie A per l’attaccante dell’Inter.

Un bottino importantissimo data l’età. Per questa ragione sull’attaccante c’è l’interesse di Real Madrid, Manchester City e Barcellona.

Ultime Inter: Barca su Lautaro, non è più un mistero

L’ultimo, ormai, non è più un mistero, i blaugrana vorrebbero cominciare a ringiovanire la rosa con calciatori pronti e Il Toro è tra questi. L’attaccante nerazzurro somiglia molto a Suarez a Barcellona, con il suo amico Leo Messi, potrebbe consacrarsi definitivamente. A parlare della potenziale trattativa è stato chi conosce molto bene l’ex Racing Club, e cioè l’attuale c.t. dell’Argentina, Lionel Scaloni. Queste le sue parole riportate da AS:

“Non devo essere io a parlare dell’interessamento del Barcellona ma Lautaro, dopo Mbappè, è il giocatore che tutto il mondo vorrebbe per età e qualità. Lui però gioca già in un grande club e non sarà facile portarlo via dall’Inter”.

La punta è legata ai nerazzurri da un contratto molto lungo sul quale, tuttavia, pesa la clausola rescissoria di 111 milioni di euro. Una cifra che sta diventando sempre più “bassa” rispetto alla sua valutazione che continua ad aumentare.