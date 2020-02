Calciomercato Inter, Handanovic resta? | Antonio Conte deve fare ancora i conti con l’infortunio di Samir Handanovic che è ancora di difficile guarigione. Al momento in nerazzurri stanno utilizzando Daniele Padelli che, però, non garantisce la stessa sicurezza e affidabilità dell’ex Udinese. L’infortunio di Handanovic preoccupa il club nerazzurro che sta iniziando a guardarsi intorno per il futuro.

Calciomercato Inter, la situazione di Handanovic

Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, nel suo consueto appuntamento con calciomercato.com, ha spiegato bene la situazione relativa al portiere sloveno. Al momento non garantisce presenza per il delicatissimo infortunio alla mano ma l’Inter e Antonio Conte hanno ben chiare le idee. Vogliono puntare ancora su di lui. Anche in vista della prossima stagione, infatti, il portiere titolare dell’Inter sarà ancora Handanovic. Il club nerazzurro ha dato garanzie all’estremo difensore nonostante il momento delicato: rinnoverà il contratto per un altro anno.

Inter, chi sarà il secondo portiere?

Daniele Padelli non dà garanzie tecniche, Emiliano Viviano è sempre più lontano della firma con i nerazzurri dopo il periodo di prova. La stagione continuerà su questa linea, tenendo fissi i ballottaggi e i vari problemi ma l’Inter sta già studiando per il futuro. Il secondo portiere, nella prossima stagione, potrebbe essere un giovane che crescerà all’ombra di Handanovic. La società nerazzurra studia i profili di Ionut Radu e Juan Musso.