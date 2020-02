Calciomercato Inter, conferme su Aubameyang dall’Inghilterra: è un obiettivo

Calciomercato Inter, obiettivo Aubameyang: conferme dall’Inghilterra

Calciomercato Inter – Aubameyang | E’ in uscita dal club inglese dell’Arsenal. Senza Champions League, i Gunners potrebbero dire addio all’attaccante del Gabon, pronto ad accogliere una nuova sfida. Ancora mercato dalla Premier League per l’Inter di Antonio Conte, dopo il doppio affare dal Manchester United – Lukaku e Ashley Young – e gli arrivi di Moses ed Eriksen. I nerazzurri andranno dritti su Pierre-Emerick Aubameyang perché, come rivela il Daily Mirror, sarebbe un vero e proprio obiettivo di mercato per giugno.

News Inter, Aubameyang è un’occasione. Marotta riflette sull’affare

Con lo spauracchio legato al possibile addio di Lautaro Martinez, per l’assalto di Real Madrid e Barcellona che arriverà quasi sicuramente al margine della stagione, l’Inter non resterà ferma e a guardare. Aubameyang non è convinto di restare all’Arsenal ed è per questo che l’addio potrebbe essere concreto. C’è la Serie A nel suo futuro, tornando magari proprio a Milano dove aveva mosso i primi passi, sponda rossonera. Questa volta si tratta dell’Inter, perché Antonio Conte accoglierebbe volentieri un suo approdo. L’idea sarebbe quella di monetizzare, perché il club di Londra vuole evitare di perdere nuovamente – come successo con Ramsey – un calciatore a zero. E’ una vera e propria occasione, che l’amministratore delegato Giuseppe Marotta, non si farà sfuggire.