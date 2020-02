Juventus-Brescia, Diego Lopez in conferenza stampa | Il Brescia di Diego Lopez domani affronterà la delicatissima sfida all’Allianz Stadium contro la Juventus di Maurizio Sarri. Il nuovo tecnico del Brescia, Diego Lopez, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani dal Centro Sportivo di Torbole.

Brescia, la conferenza di Diego Lopez

Juventus in crisi? “Giocheranno per vincere a tutti i costi, sappiamo quanto sono forti. Noi dobbiamo giocare nel migliore dei modi, dobbiamo affrontare una partita molto difficile. Se vogliamo un risultato positivo dobbiamo fare una grande partita“.

Come si affronta la Juventus? “Con la mentalità giusta. Non dobbiamo avere paura e dobbiamo pensare a noi stessi e pensare partita dopo partita“.

Che partita sarà? “Una bella partita, da giocare con coraggio e personalità. Solo in questo modo si può far bene. In campo scenderanno i migliori undici a disposizione. Ci siamo conosciuti ancora meglio in questa settimana di lavoro e ho tanta fiducia nei miei ragazzi. So che daranno tutto. Ci saranno sicuramente delle assenze ma non possiamo permetterci di pensare a ciò. Dobbiamo giocare meglio rispetto all’ultima gara con l’Udinese“.ù

Calo con l’Udinese? “Va analizzato tutto quello che è successo. Ci sono anche gli avversari che giocano, c’è anche la bravura di chi gioca contro. A volte c’è l’errore nostro, io cerco sempre di parlare e risolvere i problemi. C’è un po’ di tutto, noi dobbiamo giocare e allenarci al top per andare forte“.

Zhmral? “Mi ha fatto una buona impressione, ha dato sostanza e qualità a centrocampo. Non è facile adattarsi così velocemente, so che può fare ancora meglio e che ha ottime qualità. Io sono abituato a far parlare il campo“.

Lopez sull’obiettivo salvezza

Diego Lopez si è soffermato anche sull’obiettivo finale del Brescia: la salvezza.

“Dobbiamo pensare positivo. Dopo la grande prestazione possono arrivare anche i punti, il secondo tempo della scorsa gara mi è piaciuto. Dobbiamo concentrarci sul campo. Ora non possiamo guardare ora la classifica perché ci fa male, dobbiamo vedere solo le cose che ci fanno bene”.