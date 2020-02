Bologna-Genoa, Svanberg: “Mi piace giocare davanti, arriverà anche il gol”

Mattias Svanberg, centrocampista del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky nel prepartita della gara contro il Genoa.

Ultime Bologna, le parole di Svanberg

L’infortunio di Soriano lo porta oggi ad essere non solo titolare, ma anche schierato in posizione più offensiva. Un’occasione da non fallire per lo svedese, alla ricerca del primo gol in Serie A. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione rispetto al suo intervento: “Dobbiamo ragionare partita per partita, sarà una battaglia in campo, abbiamo un’opportunità molto bella. Il mio ruolo? Dipende, sono felice quando gioco titolare, oggi posso fare di più dal punto di vista offensivo, mi piace per questo. Mi manca il gol ma arriverà“.