Bologna-Genoa, infortunio per Pandev: le condizioni

L’attaccante macedone non ce la fa ed è costretto ad abbandonare il campo al 12′ di Bologna–Genoa: arriva una brutta tegola per mister Nicola.

Ultime Genoa, infortunio per Pandev

Alla fine, quando c’è stato da prendersi le sue responsabilità, l’attaccante non si è mai tirato indietro ed anzi, si è messo a disposizione del mister che come molti prima di lui l’ha reso inamovibile a scapito dei più giovani Pinamonti e Favilli. Purtroppo però oggi l’ex Inter non è fortunato e si ferma per un infortunio al ginocchio: sembrava potesse essere un semplice fastidio ma invece, dopo averci corso su, alla fine la punta ha preferito uscire dal campo, lasciando spazio proprio a Pinamonti. Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni, quando saranno svolti i test fisici già fissati.