Bologna-Genoa 0-3: gol Soumaoro, Sanabria e Criscito (HIGHLIGHTS)

Gara splendida al Dall’Ara: il Genoa ritrova la vittoria dopo oltre 1 anno con un repentino 3-0 ai danni di un Bologna sottotono. Ecco la sintesi video.

I video dei gol di Bologna-Genoa

La gara si sblocca al 28′: dagli sviluppi di palla inattiva non perdona Soumaoro, 27enne ex Lille puntualissimo con una deviazione vincente sul tiro-cross di Masiello. Prima del duplice fischio arriva un altro gol degli ospiti, firmato da Sanabria, che al 44′ porta palla per 60 metri prima di arrivare davanti al portiere e batterlo con un diagonale. Nel finale calcio di rigore procurato da un intervento sciagurato di Denswil, che entra in modo goffo su Sturaro in area atterrandolo. Dal dischetto si presenta Criscito che non sbaglia.

LA SINTESI NEL DETTAGLIO ED IL TABELLINO