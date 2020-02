Bologna-Genoa, De Leo ammette: “Schouten? Ho rivisto il rosso, il piede era alto”

Notizie Bologna | Emilio De Leo, vice-allenatore del Bologna, ha parlato a Sky Sport dopo la gara contro il Genoa:

Le parole di De Leo

“Crediamo che sia stata una partita storta. Pensavamo di essere infallibili ed oggi abbiamo capito che abbiamo bisogno ancora di farci le ossa. Dobbiamo capire ciò che non è andato. Domani riguarderemo gli errori.

Sinisa? Il rammarico maggiore era che dovevamo rimanere in partita dopo lo svantaggio.

Fallo di Schouten ? Non è un calciatore scorretto, era una palla contesa ed ha cercato di intervenire. L’arbitro era ad un metro, era corretta la prima decisione. Questo servirà anche a noi per crescere.

Dovevamo gestire la partita meglio, potevamo scappare prima sul gol di Sanabria. Potevamo essere più determinati, non vorrei parlare di un atteggiamento diverso rispetto alle ultime gare. La squadra è giovane e sta lavorando benissimo senza alibi. Abbiamo bisogno di sbagliare senza dire che non si è fatto il salto di qualità che è graduale. Rivedendo il fallo di Schouten, non lo avevo visto, devo dire che era eccessivamente alto e dunque mi correggo.