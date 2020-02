Bologna-Genoa, Bigon: “Con Mihajlovic i risultati sono diversi”

Tweet on Twitter

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky nel prepartita della gara contro il Genoa.

Ultime Bologna, le parole di Bigon

Quando Sinisa Mihajlovic è in panchina la squadra gira diversamente, lo dicono i numeri. Nessun attacco a De Leo, ma questo è un dato incontrovertibile, finito al centro della presentazione di Bologna-Genoa secondo il dirigente dei felsinei Riccardo Bigon: “Normale che quando Sinisa sia in panchina i risultati siano diversi, unisce doti tecniche da allenatore come di condottiero, coi giovani è importante, più lui sarà al suo posto, al timone, più la squadra avrà dei benefici“.