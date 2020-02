Atalanta-Roma: risultato, sintesi, gol e highlights

Atalanta-Roma: il risultato ed il tabellino della partita. Comincia bene l’Atalanta che potrebbe subito portarsi in vantaggio con Gomez. L’argentino si invola in contropiede e si presenta tutto solo davanti la porta difesa da Pau Lopez. Il portiere spagnolo si sdraia con un intervento alla disperata salvando la rete giallorossa. La Dea sta bene in campo e sfiora il gol in altre due occasioni. Prima è Toloi in rovesciata a sfiorare il vantaggio ma la sua conclusione finisce a lato, stessa sorte per Ilicic che chiude con il sinistro una bella azione di Gomez sparando sul fondo. Nel finale errore clamoroso della difesa nerazzurra. Palomino sbaglia lo stop e lancia Dzeko, il bosniaco approfitta dello svarione e piazza dal limite con il destro superando Gollini.

Nella ripresa parte forte dell’Atalanta che trova il pareggio da calcio d’angolo con Palomino che in spaccata mette dentro l’1-1. Ma non è finita perchè la Dea attacca e sfiora il vantaggio fino all’ingresso di Pasalic. L’ex Milan entra dalla panchina e pochi secondi dopo piazza il pallone all’incrocio.