Atalanta-Roma: highlights, risultato, sintesi, gol – VIDEO

Atalanta-Roma: risultato, sintesi, gol e highlights

Atalanta-Roma: il risultato ed il tabellino della partita. Comincia bene l’Atalanta che potrebbe subito portarsi in vantaggio con Gomez. L’argentino si invola in contropiede e si presenta tutto solo davanti la porta difesa da Pau Lopez. Il portiere spagnolo si sdraia con un intervento alla disperata salvando la rete giallorossa. La Dea sta bene in campo e sfiora il gol in altre due occasioni. Ma è Dzeko a trovare il vantaggio. Nella ripresa la squadra di Gasperini reagisce e segna prima con Palominio poi con Pasalic appena entrato in campo. QUI LA SINTESI COMPLETA!