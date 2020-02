Atalanta-Roma, Gasperini: “L’assenza di Zapata pesante ma ho fatto esperimenti che ora pagano”

Notizie Atalanta, Gasperini: “L’assenza di Zapata pesante ma ho fatto esperimenti che ora pagano”

Ultime Atalanta | Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato a DAZN dopo la gara contro la Roma:

Le parole di Gasperini

“Avevamo studiato il cambio di Pasalic. Devo dire che abbiamo degli equilibri e possiamo cambiare la partita in corso. Oggi avevamo difficoltà nel primo tempo anche se abbiamo costruito parecchio. Ci sono momenti della gara che quel ruolo di Pasalic può essere decisivo. Ci da molto equilibrio e siamo pericolosi spostando Gomez. Era una scelta in quell’ottica. Quando fai gol in 19 secondi c’è tutto dentro. La cosa importante era ritrovare equilibrio in mezzo al campo.

Quello che stiamo vivendo noi è incredibile, a San Siro si sposterà una città. Nonostante lo svantaggio oggi c’era una spinta incredibile. Questo ambiente da benzina.

4o posto? E’ una vittoria importante ma ci sono ancora 14 partite, sono tante. Ora abbiamo acquisito una posizione importante e possiamo giocarcela, ora dipende da noi. Il vantaggio ora è più ampio ma non è definitivo. E’ una squadra forte, ma con la Roma possiamo lottare e arrivare davanti.