Atalanta-Roma, le formazioni ufficiali: Ilicic e Kluivert in campo

Sta per cominiciare Atalanta–Roma: diamo uno sguardo alle scelte di Gasperini e Fonseca con la lettura delle formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Roma

Ci si gioca la Champions League in un vero e proprio scontro diretto. Assodate quelle che saranno le squadre sul podio, il 4° posto per un momento è un discorso tra orobici e capitolini. Che devono dare una sterzata rispetto agli ultimi risultati e per questo schierano Dzeko al centro dell’attacco sostenuto dal trio Perotti, Mkhitaryn e Kluivert. Mancini fa ancora una volta un passo avanti e si sistema al centro del campo, mentre Bruno Peres ritrova un posto da titolare. Toccherà anche a lui arginare il tridente delle meraviglie Gomez-Ilicic-Zapata. Gasperini conferma ancora lo scatenato Gosens e sceglie De Roon e Freuler per la mediana.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Fazio, Spinazzola; Mancini, Pellegrini; Perotti, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca