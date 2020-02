Atalanta-Roma, Fonseca: “Buona gara ma bisogna lavorare sulla testa dei calciatori”

Ultime AS Roma | Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato a DAZN dopo la gara contro l’Atalanta:

Le parole di Fonseca

“In questo momento è importante lavorare sulla testa dei calciatori. Non è facile giocare qui, l’Atalanta è forte e crea tante occasioni da gol. Oggi non abbiamo permesso tanto, abbiamo fatto una buona partita in difesa. E’ vero che dopo il pareggio la squadra con il secondo gol è andata in difficoltà. Non posso dire niente sull’atteggiamento e niente di negativo sul coraggio. La partita è stata decisa dai dettagli. Abbiamo fatto una buona gara.

Champions e 4o posto? Devo dire che mancano ancora 14 partite, io credo che è possibile recuperare. E’ difficile ma in questo campionato tutte le squadre perdono tanti punti. E’ un campionato equilibrato.