A pochi minuti dalla sfida contro l’Atalanta, Bruno Peres è intervenuto ai microfoni della Tv ufficiale del club: gara speciale per lui, che ritorna con stabilità nei titolari quando sembrava ormai certo che dovesse lasciare il club.

Atalanta-Roma, Bruno Peres nel prepartita

Alla fine è tornato, novello figliol prodigo, dal prestito al San Paolo. La differenza l’ha fatto l’apertura di Fonseca, che si è fin da subito schierato tra i possibilisti per un suo rientro effettivo in rosa. Detto fatto per lui, dopo qualche scampolo di partita oggi scende in campo tra i titolari. “Una gara difficile“, afferma l’esterno a Roma TV, “dobbiamo stare sul pezzo e non abbassare la guarda. Sarà una partita che si deciderà sui dettagli, è fondamentale fare i 3 punti. Miisto allenando con impegno, adesso sono pronto sia fisicamente che psicologicamente. Oggi è una grande opportunità per me per far vedere tutto il lavoro che ho svolto“.