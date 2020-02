Notizie Atalanta, Marino: “Gomez può chiudere la carriera qui”

Umberto Marino, dirigente dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro la Roma soffermandosi anche sul mercato e sul futuro del Papu Gomez.

Marino sul ritiro del Papu all’Atalanta

Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Gomez? Premesso che secondo me non ha 32 anni ma molti di meno, è un highlander come dice il mister, come approccio e condizione ha 26 anni, qui c’è il suo ambiente ideale, mi auguro che resti qui fino al termine della sua carriera“.

Poi un passaggio anche alla gara di questa sera all’Atleti Azzurri d’Italia, un vero e proprio spareggio Champions League in Atalanta-Roma: “Affrontiamo la gara di stasera liberi dal Valencia, siamo concentrati soltanto sulla Roma“.