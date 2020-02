Ultime Inter, infortunio Sensi: comunicato l’esito degli esami

Ultime Inter: Sensi, i dettagli sull’infortunio

Ultime Inter Sensi | La stagione dell’Inter prosegue quasi nel migliore dei modi, ma c’è un fattore che ha condizionato non poco le scelte di Conte: i continui e frequenti infortuni da parte dei giocatori in rosa. Nell’infermeria ci sono stati praticamente quasi tutti a rotazione, e stavolta è toccato (nuovamente) a Stefano Sensi. Il centrocampista nerazzurro è stato costretto ad uno stop, e nella giornata di oggi è arrivato l’esito per quanto riguarda gli esami strumentali:

“Nel corso della sfida contro il Napoli il giocatore ha riportato un trauma contusivo, gli esami hanno evidenziato un’infrazione dello scafoide. La situazione sarà monitorata e valutata la prossima settimana”.

Infortunio Sensi: i tempi di recupero

Ancora una volta una brutta tegola per l’Inter (dopo Handanovic), che stavolta perde Sensi per via di un infortunio. Il centrocampista italiano era stato già costretto ad uno stop un mesetto fa, ed ecco che un’altro problema si è subito ripresentato. Conte con ogni probabilità dovrà fare a meno di lui nella prossima sfida contro la Lazio, a forte rischio anche il match contro la Sampdoria. Ecco che in mezzo al campo ci sarà sicuramente più spazio per il neo-acquisto Eriksen, fin qui utilizzato a sprazzi.