L’Uefa ha squalificato il Manchester City dalla Champions League

Con un comunicato ufficiale l’Uefa ha annunciato di aver multato per 30 milioni il Manchester City e di averlo squalificato per due edizioni della Champions League.

Squalifica per il City di Guardiola

In seguito ad alcune violazioni del Fair Play finanziario, tra cui la falsificazione secondo l’Uefa di alcuni bilanci, il massimo organo calcistico europeo ha stabilito che per i prossimi due anni, i Citizens non disputeranno quella che una volta era conosciuta come la Coppa dei Campioni.

Ecco la motiviazione ufficiale: “La Camera ha trovato il club colpevole di aver seriamente infranto le regole del Fair Play Finanziario, aumentando i ricavi da sponsorizzazioni nei suoi conti presentati all’UEFA tra il 2012 e il 2016. Inoltre ha constatato che il club ha mancato di collaborare nelle indagini per il caso“. Il club inglese dal canto suo, con un comunicato ufficiale, si è detto non sorpreso da tale decisione e di essere pronto a combatterla nelle sedi opportune. Il prossimo grado di giudizio sarà davanti alla Corte dell’Arbitrato dello Sport.

Come cambia il mercato?

In attesa che qualsiasi decisione sia definitiva, questa notizia potrebbe cambiare molte cose su scala europea. A cominciare dal calciomercato, con la possibile diaspora dei campioni attualmente di scena all’Etihad Stadium. Senza sottovalutare la questione Guardiola: potrà un tecnico come lui non disputare la competizione per club più importante del Mondo? I rumour riguardo un suo passaggio alla Juventus, già forti in questi giorni, tornano ad intensificarsi.