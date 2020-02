Notizie Roma, Fonseca: “Non c’è nessuna spaccatura”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta in programma sabato sera.

Ultime Roma, Fonseca allontana le voci

Chiaramente, dopo gli ultimi risultati, la situazione in casa Roma non è per nulla serena. Qualcuno ha anche messo in dubbio la solidità della panchina del mister portoghese. A proposito sono arrivate le dichiarazioni del mister: “Sono totalmente concentrato sulla partita, non voglio commentare le parole di Petrachi. Non c’è nessun problema o spaccatura, lavoriamo tutti insieme per fare una buona gara“.