Notizie Juventus, Raiola su Pogba: “Non gli dispiacerebbe tornare”

Ultime Juventus | Mino Raiola apre al ritorno. Dopo le considerazioni di ieri a fine gara, arrivano ulteriori dichiarazioni, riportate da Tuttosport.com del procuratore su Paul Pogba.

“Come per Ibra anche per Pogba l’Italia è una seconda casa e non gli dispiacerebbe tornare alla Juve, ma ne riparleremo dopo l’Europeo. Lui vuole competere ai massimi livelli, ma non certo può scappare adesso se le cose non vanno bene”.

Una conferma ufficiale che fa sognare i tifosi della Juventus. I bianconeri sono pronti al colpo dal Manchester United. A frenare l’affare, ad oggi ,sarebbe solo il contratto del francese, pesantissimo per la Juventus anche se il decreto crescita potrebbe dare una grossa mano.

Ultime Juventus: la situazione a Manchester

In Inghilterra l’ex Juve se la passa malissimo. I rapporti con il club inglese non sono dei migliori e stando alle ultime indiscrezioni in arrivo dall’Inghilterra, Pogba vorrebbe andar via.Il calciatore sta provando a recuperare quanto prima dall’infortunio alla caviglia (intervento a inizio gennaio). Ma è chiaro che la società non è soddisfatta del rendimento della sua stella e che il calciatore ha ormai rotto con l’ambiente. Per il francese, non è solo questione di cifre, Paul vorrebbe riabbracciare i suoi compagni e vivere un grande progetto come quello bianconero.