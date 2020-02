Inter, De Vrij: “Conte? Ha portato mentalità vincente”

Notizie Inter: De Vrij su Conte

Notizie Inter De Vrij | La stagione dell’Inter è stata fin qui molto positiva, e disarmante è stato soprattutto l’impatto di Antonio Conte sull’ambiente nerazzurro. Il tecnico ha dato linfa vitale a tantissimi singoli, uno su tutti De Vrij. Il centrale olandese è stato di gran lunga il migliore di questa prima parte di campionato, e le sue prestazioni sono state in continuo crescendo da quando è arrivato. Il giocatore ha voluto parlare del suo allenatore attraverso il canale Youtube Lega Serie A:

“Conte? Noi sappiamo cosa ci chiede il nostro allenatore, questa è una grande cosa. Conosciamo bene ciò che vuole e come vincere. Riusciamo ad interpretare bene le partite sia quando stiamo vincendo che quando dobbiamo ribaltarle. La nostra mentalità ci aiuta a vincere, Conte sicuramente ne è l’autore. C’è molta unione di squadra”.

De Vrij: un condottiero per Conte

L’arrivo di Godin nella scorsa sessione estiva ha rischiato di mettere un po in ombra i difensori già presenti all’Inter, ma alla fine è accaduto l’esatto contrario. I titolari nerazzurri sono riusciti ad imporsi come tra i migliori del nostra campionato, ed in particolare De Vrij, senza dubbio il miglior condottiero possibile al servizio di Conte. L’olandese è stato coinvolto in un episodio dubbio contro il Napoli in Coppa Italia, ci sono ancora polemiche.