Notizie AS Roma, Petrachi in bilico: Faggiano in pole come ds

Ultime Roma: Petrachi ora rischia il posto. Come riportato dal Corriere dello Sport, il ds dei giallorossi potrebbe andar via dopo una sola stagione.

Come accaduto con Monchi, l’uomo mercato arrivato dal Torino in estate non ha convinto. La concitata conferenza stampa di mercoledì, infatti, aumenta le probabilità di divorzio a fine stagione.

Tutto era cominciato dopo l’irruzione del direttore sportivo nello spogliatoio di Reggio Emilia. E l’uscita di mercoledì in conferenza ha messo pressione alla squadra.

I modi di Petrachi hanno creato un muro con i dipendenti e la società ha qualche perplessità sulla sua gestione.

Le sue dichiarazioni hanno spiazzato anche i dirigenti, che non hanno condiviso le sue parole. Fienga ha convocato una riunione prima che finisse la conferenza ed i toni sono stati alterati.

Petrachi stesso sa di essere in difficoltà e sa che il suo futuro non è più legato solo ai risultati. Le sue parole sono arrivate fino agli Stati Uniti a Friedkin ed hanno creato altre perplessità. Quando aveva incontrato gli uomini del futuro proprietario la scorsa settimana a Roma, il direttore sportivo aveva indicato la strada da seguire nel prossimo mercato: tre colpi di prima fascia, continuare a puntare sui giovani e fare ricavi con le cessioni di calciatori in esubero. Una delle priorità per il prossimo mercato sarà l’acquisto di un grande centravanti.

Ultime Roma: chi al posto di Petrachi?

Il sogno è Andrea Berta, attuale direttore sportivo dell’Atletico Madrid, un dirigente di prima fascia. Difficile che lasci Madrid. Berta è anche il sogno di Commisso, che farebbe carte false per portarlo alla Fiorentina. Paratici non ha nessuna intenzione di lasciare la Juve ma su di lui ci sono anche Psg e Tottenham. Il primo nome è quello di Daniele Faggiano, attualmente al Parma, dove sta facendo un ottimo lavoro.